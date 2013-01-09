В России запретили топливо второго класса

Соответствующие изменения в техрегламент были одобрены правительством РФ в сентябре 2011 года. Тогда власти приняли решение продлить оборот бензинов и дизельного топлива "Евро-2" на два года - до 31 декабря 2012 года, "Евро-3" на три года - до 31 декабря 2014 года, "Евро-4" на один год - до 31 декабря 2015 года.

Переход на использование топлива более высокого класса был отсрочен в связи с неготовностью автопарка страны - 50% автомобилистов использовали на тот момент бензин класса "Евро-2" и ниже, - а также опасениями, что нефтеперерабатывающие заводы не смогут производить необходимое количество топлива высокого экологического класса.

Отраслевые эксперты в 2012 году высказывали предположение, что запрет оборота "Евро-2" может быть вновь отсрочен из-за недостаточных темпов модернизации НПЗ, но Минэнерго и Минприроды выступили за соблюдение норм действующего техрегламента.

По данным Минэнерго, нефтекомпании РФ в 2012 году ввели в эксплуатацию 15 установок вторичной переработки нефти и подтвердили полную готовность к выпуску в оборот на внутреннем рынке РФ моторных топлив третьего класса и выше с 1 января 2013 года.

В 2012 году нефтекомпании направили на модернизацию НПЗ порядка 190 миллиардов рублей, в 2013 году инвестиции на эти цели могут возрасти почти вдвое - более чем до 350 миллиардов рублей.