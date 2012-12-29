ГАИ решила напомнить водителям о допустимой норме алкоголя в крови

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, если у инспектора возникнет подозрение, что водитель находится в нетрезвом состоянии, то выяснить это можно с помощью алкотестеров “Drager”. Согласно действующему законодательству, допустимая норма алкоголя в крови составляет 0,2 промилле. Но при такой экспертизе должны присутствовать два свидетеля. Если водитель не доверяет этому прибору, то сотрудники ГАИ предложат пройти тест на алкоголь у врача-нарколога. Когда нарушитель отказывается и от этого, то составляется соответствующий протокол (опять же, в присутствии свидетелей) об отказе от прохождения экспертизы.

ГАИ обращает внимание на то, что отказ от экспертизы означает, что водитель признает свое нарушение.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусматриваются такие наказания: штраф от 2550 до 3400 грн, лишение права управления сроком на 1-2 года, общественные работы на 40-50 часов или административный арест на срок от 7 до 10 суток. Повторное нарушение влечет за собой наказание в виде лишения права управления сроком на 2-3 года, с возможным оплачиваемым изъятием транспортного средства, 50-60 часов общественных работ или 10-15 суток ареста. Для тех, кто в третий раз в течение года допускает такое нарушение, предусмотрено лишение права управления сроком на 10 лет с оплачиваемым изъятием транспортного средства.