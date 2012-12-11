Как «верующий президент» мумию с мощами перепутал

В новейшей церковной истории передается из уст в уста такой случай. Когда под Красной площадью сломалась канализация, и фекалии хлынули в мавзолей Ленина, то святитель Тихон (первый российский патриарх после восстановления патриаршества в России), узнав об этом, с улыбкой заметил: «По мощам и миро»... (Миро источают нетленные останки некоторых святых). Тихон не побоялся об этом сказать, несмотря на то, что в тот период вся братия православной церкви в основном служила свои литургии и читала каноны на Соловках.



С того случая прошло почти 90 лет, и уже «верующий российский президент» Владимир Путин на просьбы верующих же людей убрать мумию из Мавзолея ответил, что пребывание останков Ленина в мавзолее не противоречит христианской традиции, ведь… «мощи же и в Киево-Печерской Лавре лежат». Ужасное кощунство от человека, который позиционирует себя, как духовное чадо патриарха.

Я пониманию, почему не нашлось даже простого священника, который бы вслух одернул президента. Они боятся, нет сейчас проповедников, готовых рискнуть, поставив на место вождя-еретика.

Но, где же делись многочисленные православные братства и общины, которых полным-полно в России? Где те православные активисты, которые так любят совать нос в дела церковной политики даже на территории других государств? Если ваши чувства так оскорбил панк-молебен в Храме, если для вас готовится закон об оскорблении ваших же религиозных чувств, то почему бы не выступить по поводу Путина? Или вас, православные, не оскорбил это плевок в сторону Лавры – Иерусалима Земли Русской?

Впрочем, меня не удивляет болезненная привязанность Владимира Путина к Мавзолею. Учитывая, что Владимир Владимирович сам мнит себя Спасителем России, верит в свое Предназначение и всеобщую любовь, он наверняка тоже хочет себя увековечить, рассчитывая в будущем прилечь в том же Мавзолее рядом с еще одним «спасителем России». Для верующего человека этого, наверное, слишком много, а вот для неверующего президента – самое оно.