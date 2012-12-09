Донецкая школьница получила Гран-при Международной олимпиады по русскому языку

Как сообщили УНИАН в управлении образования и науки Донецкой облгосадминистрации, в Международной петербургской олимпиаде по русскому языку и культуре для школьников приняли участие около 70 учащихся из стран СНГ и Балтии.

В программу Олимпиады были включены индивидуальные и командные конкурсы. Участники могли проявить себя в знаниях по истории языка, происхождении слова, особенностей его функционирования в историческом контексте и современной языковой ситуации, показать свободное владение русским языком и продемонстрировать свои способности.

Наиболее ярко проявили себя в командной и групповой работе пять победителей предыдущих этапов. Им было предложено особое задание - попробовать свои силы в борьбе за Гран-при. В этом соревновании и стала победителем донецкая школьница, которая также заняла первое место в номинации «Практическая стилистика».

В ОГА уточнили, что Украину представляла команда, в состав которой входили 6 школьников из Донецкой, Запорожской и Сумской областей.