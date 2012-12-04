СМИ: Под Обуховом джип протаранил министерскую иномарку

Об этом говорится в сюжете ICTV. В самом МВД информацию не комментируют. Обычно в машинах такого класса ездят министр или его заместитель.

Из собственных источников телевизионщикам удалось узнать, что Volkswagen Phaeton двигался с машиной сопровождения, когда по касательной его протаранил Jeep Mitsubishi со многими нулями в номерном знаке. Водитель внедорожника даже не остановился, поэтому его пришлось догнать.

Был ли в салоне Volkswagen Phaeton министр МВД Виталий Захарченко в милиции не комментируют, неизвестно также, получил ли он какие-либо повреждения. В отношении водителя Jeep, известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения.