СМИ: Под Обуховом джип протаранил министерскую иномарку
11:05, 04 декабря 2012Разное
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На Киевщине под Обуховом не разминулись Jeep и Volkswagen Phaeton с автохозяйства Министерства внутренних дел.
Рисунок сайта http://fakty.ictv.ua/
Об этом говорится в сюжете ICTV. В самом МВД информацию не комментируют. Обычно в машинах такого класса ездят министр или его заместитель.
Из собственных источников телевизионщикам удалось узнать, что Volkswagen Phaeton двигался с машиной сопровождения, когда по касательной его протаранил Jeep Mitsubishi со многими нулями в номерном знаке. Водитель внедорожника даже не остановился, поэтому его пришлось догнать.
Был ли в салоне Volkswagen Phaeton министр МВД Виталий Захарченко в милиции не комментируют, неизвестно также, получил ли он какие-либо повреждения. В отношении водителя Jeep, известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
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