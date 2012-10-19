Киевские власти раздадут подземные переходы инвесторам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя горгосадминистрации Руслана Крамаренко, «мы планируем передать инвесторам абсолютно все переходы. В настоящее время из пяти лотов (в каждом по два района) по четырем уже подписан договор с инвесторами. По условиям конкурса мы обязываем инвестора улучшить техническое состояние подземных пешеходных переходов и взять на себя ответственность за ликвидацию стихийной торговли. В свою очередь, инвестор получает право в установленном порядке размещать в подземных переходах временные сборно-разборные конструкции торгового назначения с учетом действующих нормативов».

Не определены инвесторы только в Соломенском и Печерском районах.

Как подчеркнул Р.Крамаренко, содержание всех городских переходов, которых в общем насчитывается 228, стоит 12 млн. грн, при этом от аренды город получает лишь около 4 млн грн.

Решение передать на содержание инвесторов подземные переходы позволит обеспечить их надлежащее состояние и сэкономить на содержании. Соответствующие условия - инвестор на свои средства удерживает переходы и производит ремонт, а также отвечает за чистоту в радиусе 20 м от перехода – были предусмотрены конкурсом.

Р.Крамаренко заявил, что с инвесторами, которые не будут выполнять свои обязательства по содержанию подземных переходов, город будет расторгать договоры.

В КГГА информируют, что 61 подземный переход в Голосеевском и Деснянском районах перешел в управление ООО «Торгова рада». После подписания договора предприятие уже инвестировало 212 тыс. грн в ремонт 14 подземных переходов – сделан ремонт лестниц, косметический ремонт и пр.

«Инвестор отчитывается о выполненных работах, информирует о возникающих проблемах, мы находимся в постоянном диалоге. Пока работы только начались, но уже через несколько месяцев можно будет оценить, как изменился внешний вид подземных переходов города», – отметил Р.Крамаренко.

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Больше читайте тут: Как сообщал УНИАН, инвестор по обустройству подземных переходов в Деснянском и Голосеевском районах был определен в конце прошлого года (ООО "Торгова рада").

В феврале стало известно, что победителем конкурса по привлечению инвестора к проведению мероприятий по обустройству 47 подземных пешеходных переходов в Шевченковском и Днепровском районах стало общество с ограниченной ответственностью «Макс-Торг 2011».

Подземные переходы в Оболонском и Подольском районах берется отремонтировать ООО «Украинский строительный холдинг»; в Святошинском и Дарницком районах – компания «Сенсис».