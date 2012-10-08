Милиционер, насмерть сбивший иностранца, предстанет перед судом

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, во время досудебного следствия выяснено, что на 24 км автодороги Киев-Борисполь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника уголовного розыска Бориспольского ГО ГУ МВД Украины в Киевской области и гражданина Белоруссии. Милиционер, управляя автомобилем «ВАЗ 2107», совершил наезд на гражданина Белоруссии, который вышел из автомобиля «Фольксваген Транспортер» для установки знака «аварийная остановка». Вследствие наезда иностранец получил не совместимые с жизнью телесные повреждения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

Милиционеру грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.