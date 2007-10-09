Комитет Европарламента хочет облегчить выдачу виз туристам

Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента предлагает облегчить выдачу виз туристам и внедрить единый знак качества для гостиниц и других заведений, которые занимаются размещением туристов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующий проект доклада Пауло КОШТЫ (группа либеральных партий, Италия) были поддержаны сегодня на заседании комитета.

За проголосовали 33 члена комитета, 1 – воздержался.

Депутаты, в частности, призвали страны-члены Шенгенской зоны создать совместные консульские пункты для выдачи виз для выходцев из стран из-за границ ЕС, а также высказались за упрощение процедуры и уменьшения стоимости виз. По убеждению депутатов, эти пункты должны применять одинаковые критерии и улучшить гостеприимство по отношению к получателям виз.

Кроме того, депутаты считают, что визовые процедуры должны быть облегчены для туристов из стран-членов ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону, настолько, насколько это возможно в рамках предупреждения нелегальной миграции, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.

Депутаты высказались за необходимость единого подхода к определению “звездности” гостиниц и заведений, которые занимаются туризмом в ЕС, и призвали Еврокомиссию способствовать процессу унификации правил присвоения “звезд” таким заведениям.

Кроме того, депутаты высказались за необходимость содействия развитию оздоровительного туризма, доступа к туристическим заведениям и туристическим маршрутам и местам инвалидов.