В Макеевке заживо сгорели девочки 2 и 5 лет

В Червоногвардейском районе Макеевки на пожаре погибли два ребенка – девочки 2-х и 5 лет.

Как сообщает Главное управление МЧС Украины в Донецкой области, пожар произошел в жилом доме барачного типа, 1950 года застройки, по улице Потемкина в поселке Карла Маркса, сообщает Остров.

К моменту приезда пожарных хозяину дома, 1984 г.р., удалось выскочить через окно. Его жену, 1982 г.р., эвакуировали спасатели. Обоих с ожогами и многочисленными порезами немедленно доставили в ожоговое отделение Макеевской городской больницы № 2. Женщина получила термические ожоги верхних дыхательных путей и кистей рук, состояние средней тяжести. У мужчины ожоги І-ІІ степени лица, рук, ног, спины, а также ожог верхних дыхательных путей, состояние тяжелое. Он пытался самостоятельно спасти из огня своих дочерей, 2000 и 2005 г.г. рождения, однако ему этого сделать не удалось...

Из-за отсутствие на территории поселка пожарных гидрантов и водоемов, воду приходилось неоднократно доставлять пожарными автомобилями.

Всего от Главного управления было задействовано 5 единиц техники и 25 человек личного состава.