На пляжах в Севастополе растет число погибших

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Гостехногенбезопасности в Севастополе Евгений Мельниченко.

«На сегодняшний день больше 40% пляжей не соответствуют требованиям, прописанных в «Правилах охраны жизни людей на водных объектах», и не имеют согласованных Паспортов пляжей», - утверждают в техногенной инспекции.

По словам начальника Отдела государственного надзора по вопросам техногенной безопасности Управления гостехногенбезопасности Евгения Мельниченко, в Севастополе количество погибших людей на воде с начала 2012 года увеличилось более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2011 года.

«Если всего за прошлый год на воде погибло 17 человек, то с начала текущего года по сегодняшний день утонувших уже 19. По нашим данным, подавляющее большинство погибших купались в неустановленных местах и в состоянии алкогольного опьянения», - добавил Е.Мельниченко.