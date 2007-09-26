Витренко призывает остерегаться НАТО, ВТО и генно-модифицированных продуктов

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья ВИТРЕНКО призывает граждан Украины к бдительности в связи с тем, что их хотят накормить "генно-модифицированными продуктами".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на митинге в Донецке.

"Это требование НАТО, это условие ВТО, чтобы на наш внутренний рынок хлынули продукты, которые сделаны в результате скрещивания несопоставимых организмов - крысы и картофеля, скорпиона и помидора, медузы и клубники", - сказала Н.ВИТРЕНКО.

"Потом люди придут в магазин - ах, какой красивый картофель, ах, какие чудные помидоры и клубника осенью и зимой! А это же отрава! Это же отрава, содержащая гены, несопоставимые с человеческим организмом! Значит, будут рождаться мутанты или вообще будут бесплодными женщины и импотентами будут мужчины. Усилятся аллергические заболевания, онкология будет еще больше добивать наших людей! И кто спросил у народа – мы этого хотим?", - заявила лидер ПСПУ.