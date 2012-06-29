Пожар уничтожил часовню и синтетическую фигуру Христа

В селе Страдч Яворивского района Львовской области произошел пожар в часовне «Четырнадцатая станция Гроба Господня» Украинской греко-католической церкви.

Как сообщает пресс-служба территориального управления МЧС во Львовской области, горела кирпичная часовня, построенная в 2007 году. На момент прибытия пожарных внутри часовни элемент гробницы Иисуса Христа был охвачен огнем. Пожаром уничтожена фигура Иисуса Христа из синтетического материала. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.

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