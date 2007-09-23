Мотоцикл врезался в ВАЗ: есть жертвы

На Николаеве в результате столкновения мотоцикла с автомобилем погибли два и травмированы три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня в час ночи, на автодороге «Днепропетровск – Николаев – Грейгово», водитель мотоциклу «КМЗ Днепр-11», без государственных номерных знаков, двигаясь в направлении села Грейгово, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21063», под управлением местного жителя, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров мотоцикла, в возрасте около 20 лет, а также два пассажира автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения и были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Николаева, где два человека из мотоцикла умерли при оказании медицинской помощи.