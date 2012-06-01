Легковушка влетела в автобус: один человек погиб, восьмеро - в больнице (фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ УМВД Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, ДТП произошло сегодня около 11.00 на 48-ом километре автодороги государственного значения «Мукачево - Ивано-Франковск – Рогатин – Львов».

34-летний водитель автомобиля Оpel Combo, двигаясь со стороны города Хуст в сторону Мукачево, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz 311. За рулем автомобиля Mercedes находился 23-летний житель Мукачево, а также пять человек.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Opel погиб. Еще одного пассажира и водителя авто доставили в Виноградовскую райбольницу с травмами головы и ушибами.

Также в больницу доставили шесть пассажиров Mercedes. У двоих из них врачи диагностировали травмы различной степени тяжести, у двоих - закрытые черепно-мозговые травмы. Один человек получил открытую черепно-мозговую травму.

В УГАИ также уточнили, что микроавтобус не осуществлял маршрутную перевозку.

Все обстоятельства происшествия выясняет следствие.