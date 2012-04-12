"Свобода" отозвала депутата, подравшегося с работниками ГАИ

Об этом сообщила УНИАН председатель Львовской областной организации ВО «Свобода» Ирина Сех.

«Львовский областной комитет ВО «Свобода» решил, что И.Данилович должен сложить депутатские полномочия, - сообщила И.Сех. – 9 апреля он написал заявление о сложении полномочий. В отношении него будет применено дисциплинарное взыскание».

Как сообщал УНИАН, 9 апреля депутат Сосновского горсовета от ВО „Свобода”, которого работники ГАИ остановили за нарушение правил дорожного движения, оказал сопротивление, порвал на стражах порядка форменную одежду и повредил служебный автомобиль. Кроме того, депутат, который находился в состоянии алкогольного опьянения, инсценировал собственное избиение работниками ГАИ.