"Свобода" отозвала депутата, подравшегося с работниками ГАИ
00:20, 12 апреля 2012Разное
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Депутат Сосновского городского совета (Львовская область) от ВО «Свобода» Игорь Данилович, которого обвиняют в инциденте с работниками ГАИ, сложил депутатские полномочия.
Сотрудник ГАИ
Об этом сообщила УНИАН председатель Львовской областной организации ВО «Свобода» Ирина Сех.
«Львовский областной комитет ВО «Свобода» решил, что И.Данилович должен сложить депутатские полномочия, - сообщила И.Сех. – 9 апреля он написал заявление о сложении полномочий. В отношении него будет применено дисциплинарное взыскание».
Как сообщал УНИАН, 9 апреля депутат Сосновского горсовета от ВО „Свобода”, которого работники ГАИ остановили за нарушение правил дорожного движения, оказал сопротивление, порвал на стражах порядка форменную одежду и повредил служебный автомобиль. Кроме того, депутат, который находился в состоянии алкогольного опьянения, инсценировал собственное избиение работниками ГАИ.
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