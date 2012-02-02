Мужчина, пытаясь сэкономить, обморозился в собственном доме

В Черкасской области 43-летний мужчина обморозил руки и ноги в собственном доме, пытаясь сэкономить на отоплении.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, в частности, вчера, 1 февраля, в травматологическое отделение Звенигородской райбольницы с диагнозом “обморожение верхних и нижних конечностей” был госпитализирован житель села Поповка Звенигородского района.

Мужчина жил один, и, по словам соседей, дом, в котором жил, почти не отапливал, пытаясь сэкономить на отоплении.

Теперь выясняются все обстоятельства данного события. Состояние пострадавшего удовлетворительное.