Мужчина, пытаясь сэкономить, обморозился в собственном доме
14:30, 02 февраля 2012Разное
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Увезли в больницу
В Черкасской области 43-летний мужчина обморозил руки и ноги в собственном доме, пытаясь сэкономить на отоплении.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, в частности, вчера, 1 февраля, в травматологическое отделение Звенигородской райбольницы с диагнозом “обморожение верхних и нижних конечностей” был госпитализирован житель села Поповка Звенигородского района.
Мужчина жил один, и, по словам соседей, дом, в котором жил, почти не отапливал, пытаясь сэкономить на отоплении.
Теперь выясняются все обстоятельства данного события. Состояние пострадавшего удовлетворительное.
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