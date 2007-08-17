Жигули столкнулись с Уралом: погибли 5 молодых людей

Сегодня в шесть часов утра в с.Медуха Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погибли пятеро молодых людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель автомобиля “ВАЗ-2108”, двигаясь в направлении г. Галич, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения где допустил столкновение с грузовиком “Урал”.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров "Жигулей" от полученных травм скончались на месте происшествия.