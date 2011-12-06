Сегодня в Харькове офицерский бал

Сегодня в Харькове состоится офицерский бал. По информации сайта Харьковского городского совета, офицерский бал проводится в Харькове уже в пятый раз. В этом году в нем пригласили принимать участие 300 военнослужащих с женами. Впервые на бал приглашены военнослужащие командного состава воинских частей и заведений из Киева, Винницы, Полтавы, а также России.

«Ежегодно количество участников увеличивается, на бал уже приглашают не только офицерский, но и солдатский состав. Как всегда, пройдут мастер-классы, где можно будет выучить и мазурку, и галоп. Традиционно будет избрана королева офицерского бала. Это мероприятие вызывает огромный интерес, очень многие хотят принять в нем участие», - сообщила директор Департамента культуры городского совета Светлана БАБИЦКАЯ.

Также для участников бала в этом году готовят сюрпризы, но их будут держать в секрете. По традиции, в балах принимают участие руководители местной власти, в частности, раньше на балу танцевал бывший мэр Харькова, а ныне губернатор Михаил ДОБКИН. О выходе на бал нынешних представителей власти не сообщается.

Для участников бала танцор и судья телепроектов «Танцуют все!» и «Україна має талант» Владислав ЯМА планирует провести мастер-класс.