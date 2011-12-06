Мэр Львова в пятый раз стал отцом
22:49, 06 декабря 2011Разное
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И опять мальчик
Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ в пятый раз стал отцом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в семье А.САДОВОГО и Екатерины КИТ-САДОВОЙ в ночь на 6 декабря родился мальчик. Это уже пятый сын в семье САДОВЫХ.
Мальчик родился с весом 3,45 кг и ростом 52 см. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Родители планируют назвать мальчика Антонием.
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