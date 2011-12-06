В ГАИ заверили, что имеют право штрафовать нарушителей на месте

Сотрудники ГАИ имеют право в случае нарушения Правил дорожного движения составить протокол об административном нарушении и наложить административное взыскание на нарушителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Управления ГАИ МВД Украины Владимир РЕЗНИКОВ.

По его словам, на это имеют право сотрудники ГАИ, имеющие специальное звание, начиная от рядового милиции до генерал-майора.

В.РЕЗНИКОВ уточнил, что руководители различных подразделений ГАИ имеют право на вынесение постановления об админнарушении и наложение админвзыскания на основании 11 статей Кодекса об административном нарушении, а остальные сотрудники ГАИ имеют такое право на основании 9 статей.

Он объяснил, что ранее в некоторых СМИ появлялась информация, что сотрудники ГАИ превышают свои полномочия, налагая административные взыскания. «Эта деятельность вполне законная», - сказал В.РЕЗНИКОВ.