Эксперты: Большинство блокбастеров демонстрируется с нарушением закона

Эксперты заявляют, что иностранные фильмы в Украине транслируются незаконно, поскольку пленочные копии тиражировались за пределами Украины. Опрос экспертов был проведен сайтом «Обозреватель»

Напомним, Закон Украины «О кинематографии» определяет, что «Государственное удостоверение на право распространения и демонстрации на территории Украины иностранных фильмов выдается только при условии тиражирования их фильмокопий на территории Украины».

В то же время, как сообщила заместитель главы Государственного агентства Украины по вопросам кино Лидия КЛИМЕНКО, по состоянию на 18 ноября 2011 года «на экраны украинских кинотеатров вышло 183 иностранных фильма. Копии иностранных фильмов, вышедших на экраны Украины в 2011 году, тиражированы на копировальных студиях в странах Европы». По словам Л.КЛИМЕНКО, на сегодняшний день количество копий, необходимых для обеспечения дистрибуции фильмов, которые выходят в прокат на территории Украины, больше, чем технические возможности отечественных копировальных фабрик».

По словам заместителя главы Государственного агентства Украины по вопросам кино, «в 2011 году в прокат на территории Украины уже вышло 3674 фильмокопии. Оборудованный современной кинокопировальной техникой Национальный центр Александра Довженко (бывшая кинокопировальная фабрика) пока не делает массового копирования фильмокопий, поскольку на предприятии уже долгое время продолжается процесс настройки технологического процесса. После завершения этих работ Центр заработает на полную мощность, и дистрибьюторы смогут в полном объеме пользоваться его услугами».

В то же время, представители крупнейших дистрибьюторских компаний утверждают, что имеют все необходимые разрешения от Министерства культуры для демонстрации иностранных фильмов, несмотря на то, что копии изготовлены за пределами страны.

Так, Богдан БАТРУХ, владелец крупнейшей кино дистрибьюторской компании Украины B&H Film Distribution (представляет интересы Sony Pictures, Paramount Pictures, Walt Disney Pictures, Universal Pictures) заявляет, что Министерство культуры не препятствует демонстрации в Украине фильмов, тиражированных за рубежом, а процедура получения необходимых разрешений довольно прозрачна. Компания не скрывает, что пленочные копии свежих голливудских блокбастеров сделаны за границей. В частности, сорок пленочных копий мультфильма «Кот в сапогах» тиражировались на территории Италии, так же как и около тридцати копий мультфильма «Приключения Тинтина: Тайна Единорога».

Б.БАТРУХ также подчеркнул высокую стоимость изготовления копии в Украине: «К сожалению, метр копии в Украине - 0,48 долл. - стоит в два раза дороже метра в Италии - 0,24 долл. Цены у нас завышены необоснованно, думаю, есть люди, которым это выгодно. Да и у чиновников, как я заметил, нет особого желания с этим бороться». Не смотря на это, по словам Б.БАТРУХА, 3D копии мультфильмов «Кот в сапогах» и «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» делались в Украине.

Андрей ДЬЯЧЕНКО, руководитель компании «Юкрейниан Фильм Дистрибюшн» (эксклюзивный дистрибьютор студии «20th Centure Fox» на территории Украины и Молдовы, предыдущее название ОOO «Гемини фильм»), объясняет сложившуюся ситуацию отсутствием конкурентной технической базы для тиражирования в Украине.

При этом, по словам А.ДЬЯЧЕНКО, «произведенная в Украине копия стоит от 1050 до 1250 долларов, тогда как за рубежом – от 850 до 1100 долларов». А.ДЬЯЧЕНКО также сообщил, что цифровое копирование «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» делала отечественная компания «Digital Cinema Ukraine».

Продюсер компании «Кинотур» Дмитрий КОЛЕСНИКОВ подтверждает это мнение: «Большинство дистрибьюторов не пользуются услугами киевской фабрики. Пленку делают по старинке – в Лондоне и Риме».

В то же время, независимый эксперт Павел ПОХАЛЬЧУК считает, что «отечественные кинокопировальные фабрики могут с лихвой перекрыть объем в 5-6 тысяч кинокопий в год».

П.ПОХАЛЬЧУК напоминает, что «несколько лет назад государство из бюджета выделило Министерству культуры десятки миллионов гривен для закупки новейшей техники для производства кинокопий. Оборудование французской компании CTM-Debrie смонтировали на территории кинокопировальной фабрики в Киеве на улице Васильковской, 1. Сегодня это государственное предприятие «Национальный Центр Александра Довженко». Но, несмотря на колоссальные потребности рынка, по необъяснимым причинам Центр так и не заработал».

Комментируя бездействие Министерства культуры Украины по отношению к защите прав украинского производителя, П.ПОХАЛЬЧУК отметил, что «пассивную позицию Минкульту навязывают не только лоббисты голливудских студий, но и российская компания «Саламандра», которая в 2012 году планирует открыть в Украине собственное производство копий».

По его словам, в Государственном агентстве Украины по вопросам кино считают, что «выход этой компании на рынок может только улучшить здоровую конкуренцию в сфере кинопроизводства и распространения кино».

П.ПОХАЛЬЧУК удивлен разговорами о конкуренции в ситуации, когда украинские производители кинокопий вообще не получают заказов. По его словам, «такие аргументы дистрибьюторов, как высокие цены, некорректны: доставка кинокопий в Украину и таможенные платежи делают их дороже, чем копии, сделанные в Украине».

«Начнут ли голливудские компании тиражировать в Украине пленочные копии, зависит лишь от чиновников Министерства культуры Украины, которые при выдаче прокатных удостоверений, должны требовать строгого соблюдения Закона Украины «О кинематографии», - убежден П.ПОХАЛЬЧУК.

Справка УНИАН. Более 60% украинских кинотеатров оснащены пленочными проекторами. Годовая потребность отечественного кинорынка оценивается в пять-шесть тысяч пленочных фильмокопий. Приблизительная стоимость ввезенных в Украину копий в 2011 году составляет около 7,5 млн. долларов. Эта сумма уплачена, в основном, итальянским, британским и российским компаниям.