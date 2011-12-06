Астрономы из НАСА обнаружили планету, похожую на Землю

Астрономы из американского космического агентства НАСА заявили об обнаружении планеты, по многим характеристикам похожей на Землю.

Как сообщает радио «Свобода», планета, названная Кеплер-22 б, обращается вокруг звезды, расположенной в 600 световых годах от Солнца.

Она примерно в два раза больше Земли, средняя температура на планете около 22 градусов, и, как утверждают астрономы, на ней, по всей вероятности, может существовать вода в жидком состоянии - ключевой ингредиент для возникновения жизни.

Планета была обнаружена при помощи телескопа "Кеплер", который был принят НАСА в эксплуатацию три года назад.