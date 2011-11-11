В Ривненской области под колесами авто погиб первоклассник

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Дубно Ривненской области, погиб ученик первого класса одной из местных школ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе отдела Госавтоинспекции УМВД Украины в Ривненской области, мальчик, который попытался перебежать дорогу в неустановленном месте, попал под автомобиль «ВАЗ».

Водитель автомобиля сказал, что не заметил ребенка, потому что он неожиданно появился на дороге из-за маршрутки.

Ребенок умер в автомобиле «скорой помощи» от тяжелых травм.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.