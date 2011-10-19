Под поезд попали солдат и милиционер

Сегодня ночью на железнодорожной станции «Винница» пассажирский поезд травмировал военнослужащего срочной службы и сотрудника милиции.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 19 октября в 01 час.15 мин. в дежурную часть линейного отделения на станции «Винница» от дежурного по станции поступило телефонное сообщение о том, что на второй платформе железнодорожного вокзала станции поездом №84 «Одесса-Ковель» травмированы два человека, которые по собственной неосмотрительности попали под вагон.

На место происшествия прибыл начальник линейного отделения и следственно-оперативная группа.

Установлено, что молодой человек, который накануне уволился из вооруженных сил Украины после прохождения срочной службы, добирался домой в город Ковель. По прибытии поезда он покачнулся и упал под вагон поезда. Спасти жизнь парню пытался участковый инспектор одного из райотделов милиции города Винница, который в это время находился на платформе. Пытаясь вытянуть пострадавшего из-под вагонов он сам попал под поезд. В результате чего оба получили телесные повреждения.

Пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Винница.