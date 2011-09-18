Не умер губернатор Кузбасса

Оперативники выясняют источник слухов о кончине губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщил РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей ГУМВД по области.

Соответствующая информация распространилась в интернете, в том числе в социальных сетях, в воскресенье утром. Между тем, как передает корреспондент РИА Новости, несколько часов назад Тулеев лично провел совещание по сельскохозяйственным вопросам.

По приказу начальника кузбасской полиции создана оперативно-следственная группа, которая должна установить источник распространения ложной информации. В группу "вошли самые опытные и квалифицированные специалисты главка", подчеркивает пресс-служба.

Одна из основных версий полиции - "целенаправленная провокация экстремистских сил в отношении губернатора Тулеева в преддверии выборной кампании, применение грязных пиар-технологий", - сказал РИА Новости начальник ГУМВД, уточнив, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.