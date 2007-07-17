Как Салий покупал жетоны на метро в банкомате

Иван Салий – "главный в Киеве по транспорту", как он сам отрекомендовался лоточнице, требуя у нее разрешение на торговлю, – решил отказаться на пару часов от служебного авто, спуститься под землю и проехаться под прицелом камер СТБ в киевском метро собственной персоной, вместе с нами, грешными.

Лучше бы он этого не делал... Конфуз приключился с Салием сразу, стоило ему только зайти на территорию станции, и в этом имели возможность убедиться все, кто смотрит телевизионные новости. Главный транспортник решительно направился к банкомата "Крещатика", которые установлены едва ли не на каждой станции подземки, и занял очередь за господином, который снимал деньги.

Если у кого-то еще были сомнения относительно поведения высокого чиновника, который почему -то вдруг оказался в общественном транспорте и решил приобрести жетоны на проезд в банкомате, то их через мгновение развеял сам Салий. Поскольку господин перед ним возился с карточкой, то Салий, которому явно надоело стоять в очереди в конце концов обратил внимание на кассу и направился к ней со словами что-то вроде: "Здесь быстрее".

По-видимому, господин Салий не знал, что банкоматы в метро предназначены для выдачи наличности, а не жетонов для проезда.

Подобный конфуз, помню, когда-то произошел и с Симоненко, которому на пресс-конференции остроумные журналисты поставили “социальный вопрос” – сколько стоит проезд в метро. Он не знал...

Станислав Голубенко, Киев