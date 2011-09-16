ТЭО строительства LNG-терминала разработает испанская компания

Тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала) выиграла компания Socoin (Испания)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ.

По словам В.КАСЬКИВА, компания Socoin предложила наименьшую цену за подготовку ТЭО – 285 тыс. евро и срок выполнения работ 112 дней. «Это было для нас абсолютной неожиданностью и с точки зрения сроков, и с точки зрения стоимости. Потому что мы ориентировались, когда начинали эту работу… на срок минимум 6 месяцев и стоимость 1,5 млн. долл. И вот вы видите, какая сила честных прозрачных конкурсных торгов, которые дают нам цену в несколько раз меньше», - сказал В.КАСЬКИВ.

Он отметил, что договор о выполнении работ будет подписан с компанией Socoin через 2 недели.

Также он сказал, что результаты разработки ТЭО будут оглашены уже в январе 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 22 августа конкурсная комиссия по проведению первого этапа двухступенчатых торгов на разработку ТЭО строительства в Украине LNG-терминала раскрыла заявки от участников данного проекта. По результатам раскрытия заявок были названы 9 компаний, допущенные для участия в данном конкурсе.

29 августа конкурсная комиссия объявила, что к участию во втором этапе конкурса допущены 5 компаний: Ramboll Oil&Gas (Дания), Socoin (Испания), Sener (Испания), Technique Italy (Италия), Foster Wheeler Iberia (Испания).

По словам председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами В.КАСЬКИВА, остальные четыре компании (Zagope (Португалия), Ambetech (США), ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Украина» (Украина, г. Киев), Sveco Industry (Финляндия), которые подавали заявки на участие в конкурсе, не были допущены ко 2-му этапу, в основном, по техническим причинам (непредоставление документов в полном объеме).

Напомним, 6 июля т.г. Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал» объявило открытый тендер на разработку ТЭО проекта строительства LNG-терминала.

Критериями оценки предложений были: цена (гривни или евро); качество выполнения (выполнение аналогичных договоров, наличие специалистов соответствующей квалификации); срок выполнения.

Срок выполнения ТЭО национального проекта «LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа» составляет 120 дней.

На сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Согласно плану работы, до сентября 2011 года предприятие должно обеспечить разработку ТЭО проекта. Тендер по выбору компании-разработчика ТЭО должен был быть объявлен 19 января 2011 года, но был перенесен.