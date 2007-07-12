Телеканал BBC извинился перед английской королевой

Телеканал BBC принес Елизавете II извинения за некорректный монтаж видеоклипа, который создает у зрителя впечатление, будто королева буквально убегает от фотографа Анни Лейбовиц (Annie Leibovitz), сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN.

Ролик был показан по BBC в рамках документально цикла "Год с королевой" ("A Year With The Queen"). Видео было смонтировано таким образом, что за кадром, на котором фотограф просит королеву снять корону, следует кадр, на котором Елизавета II бросает на Лейбовиц холодный взгляд, а затем внезапно прекращает съемку, покинув помещение.

Как стало известно, услышав такую просьбу, королева действительно выглядела недовольной и корону снимать отказалась. Но при этом Елизавета II осталась сидеть и не прекращала фотосессию, проходившую в Букингемском дворце, так внезапно, как это было показано.

"Мы хотели бы принести извинения и королеве, и Анни Лейбовиц", - говорится в заявлении телеканала. Представители BBC признали, что при монтаже была нарушена последовательность событий.