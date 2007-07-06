В Запорожье в ДТП погибло пять человек

В Запорожье водитель легкового автомобиля не справился с управлением и осуществил столкновение с грузовиком, который стоял на обочине дороги, при этом смертельно травмировал пешехода.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшенствия погибло 5 человек (водитель, пассажиры легкового автомобиля и пешеход), еще 1 (пассажир легкового автомобиля) с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован.

Все за сутки на территории страны зарегистрировано 170 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 23 человека и 208, - травмированы.