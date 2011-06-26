В Сумах по случаю Дня Конституции с 26 по 28 июня пройдет XII фестиваль духовой музыки «Сурми України».

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник городского отдела культуры и туризма Наталья ЦЫБУЛЬСКАЯ, в этом году планируется участие в фестивале 15 коллективов (2 детских и 13 взрослых) из Сум, Киева, Одессы, Севастополя, Львова, Чернигова, Харькова, Полтавы, а также турецкого города Бурса.

Всего в Сумы приедут 440 музыкантов, которые выступят вместе с 200-ми сумскими. Сумы будут представлять четыре оркестра.

В воскресенье, 26 июня, состоится «презентационный» концерт турецкого коллектива, а в течение двух дней - 27 и 28 июня - оркестры будут играть в Сумах с утра до вечера. В День Конституции на стадионе «Юбилейный» пройдет большой гала-концерт.