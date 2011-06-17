В Симферополе устроят «День балалайки»

Ежегодный международный праздник музыкантов-народников - «День балалайки» - впервые пройдет в Симферополе 20-21 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Симферопольского городского совета.

Состоятся три концерта: 20 июня - в музучилище имени Чайковского и театре эстрады, 21 июня - в крымско-татарском музыкально-драматическом театре. Горожане послушают музыкантов из Украины, России и Бразилии.

«На заключительном концерте выступят все участники праздника. Они исполнят произведения, написанные для балалайки, гитары, гармони, баяна, аккордеона и домбры», - говорится в пресс-релизе.

Мероприятия организовал Российский клуб музыкантов-народников (Москва), музучилище и театр эстрады Симферополя, благотворительный фонд «Православный Крым».