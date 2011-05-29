Российский гонщик Формулы-1 врезался в стену

Гонщик команды Формулы-1 Renault Виталий Петров избежал серьезных травм в аварии на последних кругах Гран-при Монако. Как сообщает официальный сайт Lotus Renault GP, пилот не получил переломов, но в целях предосторожности Петрова отправили в госпиталь принцессы Грейс для дальнейшей диагностики. По предварительным оценкам, гонщик сможет покинуть больницу в течение нескольких часов.

Виталий Петров врезался в стену за шесть кругов до финиша, пытаясь избежать контакта с окружавшими его болидами. В массовом столкновении также получили повреждения автомобили Хайме Альгерсуари и Льюиса Хэмилтона. Никто из соперников Петрова не пострадал, сообщает Автолента.