Российский гонщик Формулы-1 врезался в стену
22:42, 29 мая 2011Разное
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Авария на последних кругах Гран-при
Гонщик команды Формулы-1 Renault Виталий Петров избежал серьезных травм в аварии на последних кругах Гран-при Монако. Как сообщает официальный сайт Lotus Renault GP, пилот не получил переломов, но в целях предосторожности Петрова отправили в госпиталь принцессы Грейс для дальнейшей диагностики. По предварительным оценкам, гонщик сможет покинуть больницу в течение нескольких часов.
Виталий Петров врезался в стену за шесть кругов до финиша, пытаясь избежать контакта с окружавшими его болидами. В массовом столкновении также получили повреждения автомобили Хайме Альгерсуари и Льюиса Хэмилтона. Никто из соперников Петрова не пострадал, сообщает Автолента.
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