Адвокаты главы МВФ: какое изнасилование, его вообще там не было

Адвокаты директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера, настаивают на невиновности подзащитного, ссылаясь на его алиби. Так, по версии защиты, Д.Стросс-Кан в момент предполагаемой попытки изнасилования обедал вместе со своей дочерью, передает Reuters со ссылкой на французскую прессу.

Адвокаты, проследив цепочку действий Д.Стросс-Кана в тот день, пришли к выводу, что директор-распорядитель МВФ покинул отель днем, оплатив счет и сдав ключ от номера, после чего отправился обедать с дочерью. Затем он взял такси и отправился в аэропорт. Из всего вышесказанного следует, что Д.Стросс-Кан уже покинул отель к моменту предполагаемого изнасилования, утверждает защита. По словам адвокатов, у них есть неоспоримые доказательства данного факта, а также сообщения свидетелей.

14 мая, напоминает РосБизнесКонсалтинг, нью-йоркская полиция предъявила главе фонда обвинение в попытке изнасилования горничной отеля, где он останавливался. Она уже указала на Д.Стросс-Кана в ходе процедуры опознания. Полиция получила ордер на поиск следов ДНК на одежде пострадавшей. Д.Стросс-Кан не признает предъявленных ему обвинений. Сегодня официальное слушание было перенесено ввиду необходимости проведения специальных судебно-генетических экспертиз.

Кроме того, французская писательница Тристан Банон может подать в суд на главу МВФ за сексуальные домогательства почти десятилетней давности. По словам юриста, в 2002 году глава МВФ попытался изнасиловать Т.Банон в квартире, где было назначено интервью.