Табачник наконец понял, в чем причина учительской бедности

Предчувствие новых акций протеста учителей, запланированных на 18 мая, повлияло на власть больше, чем все оппозиционные политики вместе взятые.

Слишком недвусмысленно глава государства в похожих ситуациях возлагал ответственность на правительство за подобные проявления «нелояльности» широких масс к курсу Президента. Так что на этот раз премьер гнева ждать не стал, а сделал шаг на опережение. Он кинул с барского плеча растерявшимся профсоюзным деятелям план поэтапного повышения первого тарифного разряда Единой тарифной сети (ЕТС) и... выиграл. Ведь эрзац-уступка Кабмина настолько растрогала профсоюзы, что о забастовках в тот же день было забыто, чемоданы распакованы и железнодорожные билеты возвращены. Хотя больше года они тщетно предлагали правительству выполнить закон и приравнять первый разряд ЕТС к минимальной заработной плате.

Есть ли выход из этого тупика? Можно ли считать ответ правительства исчерпывающим? И есть ли у учителей альтернатива?

Обнищание власти, или Есть ли у учителя право на забастовку?

Со времени провозглашения независимости наше образование страдает хроническим недофинансированием.

Даже средства, четко определенные бюджетом, оно недополучает на 20-30%. Еще процентов 10-15 съедает инфляция. Около 20% расхищается или теряется из-за бестолокового администрирования. А учитывая традиционный остаточный принцип формирования бюджетных пропорций, в образовании до сих пор финансируются исключительно коммунальные платежи и, так называемые, «защищенные статьи», в том числе и оплата учительского труда. И то не всегда.

В итоге наша школа традиционно попрошайничает, клянчит деньги у управленцев, родителей и местных советов - несмотря на недвусмысленное требование статьи 61 Закона Украины «Об образовании» об обеспечении государством ассигнований на образование в объеме, не ниже 10% национального дохода. При этом, самое печальное в том, что подкармливание учителя в «ручном» режиме устраивает чиновников всех без исключения политических мастей и уровней.

Зачем власти рыночные механизмы финансирования школ, если именно практика административного раздела средств делает ее всевластной?

Нынешнее обострение ситуации было вызвано, с одной стороны, давним пренебрежением к труду «простых» бюджетников со стороны власти, а из другой - безудержным и тяжело контролируемым инфляционным ростом.

Еще прежние правительственные чиновники «заморозили» оклады подавляющего большинства категорий педагогов и научных работников на уровне октября 2008 года путем, отказавшись установить размер оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сети (ЕТС) на уровне минимальной заработной платы. Хотя с тех пор минимальная зарплата увеличивалась по меньшей мере 5 раз учитывая безумные темпы инфляции. Соответственно, еще меньше переживал о том, как украинские учителя выживают в условиях глобального мирового кризиса, Дмитрий Табачник.

Для сравнения: первый тарифный разряд теперь привязан к 545 гривнам, а минимальная заработная плата составляет с 1 декабря 2010 года 1004 гривни. В результате такой удобной для власти «арифметики» лишь в 2010 году каждый учитель потерял в среднем около 15 тысяч гривен - почти половину заработной платы.

Решение правительства о поэтапном повышении первого тарифного разряда ЕТС не содержит механизма компенсации этих украденных государством средств - и профсоюзы не видят в этом проблемы. Как и в том, что ближайший минимальный рост зарплат ожидается с 1 июля, когда напечатанные для этого средства опять дестабилизировали цены и нивелируют полученную подачку.

Не менее сомнительный эффект будет иметь и 20% надбавка, введенная правительством раньше. С одной стороны, ее могут запросто упразднить или заморозить - она не имеет силы закона. С другой - она никак не компенсирует инфляционные вызовы. Только в марте-апреле инфляция составила 2,7% - при прошлогодней годовой в 9,1%. Если темпы не снизятся, в этом году будет 13-15%. По крайней мере, по оценкам аналитиков, инфляция лишь ускорится, учитывая 15% повышение тарифов на электроэнергию для домохозяйств.

Не случайно еще в марте забастовщики мотивировали собственные требования тем, «чтобы хватило не только на коммунальные услуги, но и еду».

Не чисто учительская проблема

Самое печальное в этой ситуации то, что упомянутое решение правительства не способно концептуально преодолеть традиционную учительскую бедность, которая теперь наносит непоправимый ущерб любым перспективам на выживание государства в целом. В образовательной сфере власть до сих пор видит «чемодан без ручки», который нести тяжело и выбросить жалко. Хотя она обладает сказочным инновационным потенциалом, способным при минимальной государственной поддержке превратить ее в катализатор экономического прогресса.

Не секрет, что «неприличный» социальный статус украинского учителя уже отпугивает от выбора этой профессии выпускников школ - каждый год приемные комиссии педагогических вузов фиксируют недобор. При этом 95% студентов, которые в них уже учатся, не скрывают отсутствия намерения связать собственные жизненные планы с школой. Принуждать их отрабатывать три года - бессмысленно, аморально и не слишком гуманно. По крайней мере относительно школьников, которым такие «крепостные» педагоги достанутся в «нагрузку».

Не менее тревожно засилие пенсионеров в учебных заведениях. Как показывает европейский опыт, такая практика так же вредит в первую очередь ученическому здоровью - как психическому, так и физическому. При этом около 22% столичных учителей старше пенсионного возраста. И держатся они за место не по доброй воле - на пенсию прожить еще меньше шансов.

Все вместе делает невозможным соблюдение элементарных требований к качеству учебно-воспитательного процесса. К сожалению, школа, брошенная государством, пока держится исключительно на энтузиастах. А также на «старых» кадрах, далеких от современных образовательных технологий и мотивации к движению вперед.

Неожиданное видение причин традиционной учительской бедности не так давно открылось Дмитрию Табачнику. Оказывается, низкая зарплата учителей кроется в малой педагогической нагрузке. Мол, бедствуют потому, что недорабатывают - не хотят брать 1,5 ставки, как в советские времена. Такую мысль он озвучил во время видеоконференции с педагогами Одессы, Львова, Харькова и Днепропетровска, комментируя перспективы запланированной на 18 мая учительской забастовки. И, пользуясь случаем, заверил всех в том, что он ничем хорошим для учителей не кончится. И не мечтайте..

Что делать?

В свое время в Польше минфин задержал начисление заработной платы на несколько дней - пустяк на фоне недавней тернопольской и львовской ситуации. Чтобы вовремя дать зарплату учителям, мэры городов приняли нестандартные меры. Они обратились в коммерческие банки за кредитом, а счета за проценты направили к оплате в министерство. Минфин платить сначала отказался, но потом - по решению суда, который выиграли органы местного самоуправления, не только оплатил все до последнего злотого, но и научился ответственности.

У нас же переговоры с Минфином, Минобразования и Минсоцполитики координируются по меньшей мере пятью профсоюзными объединениями, которые не всегда могут договориться между собой об общих требованиях. А еще с меньшей готовностью настаивают на их выполнении. Ни одного из трех обязательств, под которыми подписался по требованию профсоюзов вице-премьер Андрей Клюев в октябре прошлого года в обмен на отказ от забастовок, полгода никто не собирался выполнять. При этом на профильном комитете Верховной Рады во время формирования Госбюджета профсоюзные боссы тихонько просидели в углу без всякого движения. А откровенно неубедительные шаги правительства по урегулированию проблемы в мае объявили победой «социального диалога» - без всяких консультаций с учителями.

Наиболее честным и фундаментальным остается законотворческий подход, который способен в корне урегулировать проблему и не провоцировать учителя на противостояние с властью.

К сожалению, последние несколько лет все без исключения «партии власти» с упрямством, достойным лучшего применения, блокировали не только попытки восстановления престижности учительской профессии на уровне закона, но и разумное бюджетирование в этой сфере. Среди последних проваленных проектов - законопроект 2476, которым предусматривалось установить выплату пенсий педагогическим работникам в размере 80% заработной платы. За него проголосовал в ноябре прошлого года аж 121 депутат из необходимых 226. Последняя же попытка в этой области - законопроект 8334 «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" (о повышении уровня первого тарифного разряда Единой тарифной сети)», зарегистрированный в начале апреля членами профильного комитета парламента.

А, может, статус госслужащего добавит учителям престижа и мотивации? Время от времени политики всех без исключения мастей божатся одарить учителя подобным статусом - в том случае, если попадут во власть. А дальше - не менее последовательно - об этом забывают. При этом далеко не каждый готов честно признать, что проект чисто популистский. Так сказать, мыльный пузырь «на заказ».

По сути, учитель существенно больше проигрывает от такой перспективы, чем выигрывает: 40-часовая рабочая неделя, 24-дневный отпуск вместо 56-дневного, запрещение бастовать и заниматься предпринимательством. «Плюс» несколько других обременений, которые будут включены в новую редакцию закона о государственной службе. А ведь задача в другом - не грузить учителя новыми бедами, а гарантировать особый статус отдельным законом, который будет предусматривать увеличение заработной платы и расширение необходимых социальных гарантий, а также уровень пенсионного обеспечения, составляющий 80% максимума заработной платы.

Лишь в таком случае учитель будет чувствовать себя защищенным и независимым - ни от правительственной конъюнктуры , ни от милости чиновников, ни от их политических настроений.

Леся Оробец, специально для УНИАН-Образование