Reuters купил фотографии с места гибели бен Ладена

Информационное агентство Reuters купило у пакистанского чиновника фотографии, снятые на месте убийства Усамы бен Ладена спустя час после его физического устранения, на которых изображены три неизвестных безоружных человека, лежащих в лужах крови, и обломки одного из американских вертолетов, задействованных в операции, сообщает Газета.ру.

На фотографиях изображены трое мужчин – двое в традиционной пакистанской одежде и один в футбольной майке. Из носа, ушей и ртов всех троих течет кровь.

Reuters отмечает, что фотографии куплены у чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Ранее в среду Белый дом заявил, что президент США Барак Обама принял решение не публиковать фотографии с убитым бен Ладеном.

На фотографиях также изображены обломки американского вертолета: один из них потерпел крушение во время операции по уничтожению бен Ладена.

Reuters, проанализировав снимки, настаивает на их подлинности.