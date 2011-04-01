В Киеве трамвай сошел с рельс
12:59, 01 апреля 2011Разное
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Движение временно приостановлено
Сегодня в Киеве на улице Глубочицкой, неподалеку от станции метро «Контрактовая площадь», сошел с рельс трамвай №14, который двигался в направлении Нижнего Вала.
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ города Киева, ДТП произошла около 8-и часов утра.
Согласно предварительным данным, водитель трамвая, подъезжая к остановке, внезапно затормозила, при этом задняя колесная пара трамвая сошла с рельс.
Никто не пострадал. Движение трамваев временно приостановлено, ведутся восстановительные работы.
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