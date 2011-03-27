В Чернигове впервые пройдет фестиваль шаржей и карикатур "КаКТус-2011"

Впервые в Чернигове 1 апреля ко Дню юмора пройдет городской фестиваль шаржей и карикатур "КаКТус-2011".

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью городского совета, расшифровывается название мероприятия "КаКТус" как "карикатурно-комиксная тусовка".

Цель фестиваля - ознакомить черниговцев и гостей города с творчеством местных художников, которые работают в жанре шаржей и карикатур. Свои работы на выставке в Черниговском музее современного искусства "Пласт Арт" представят художники Александр БРОНЗОВ, Дмитрий КОЙДАН, Олег СИНЕЛЬНИК и другие.

На выставке, которая продлится до 7 апреля, они представят оригинальные шаржи и карикатуры с юмористическими изображениями известных людей Чернигова и сцен из жизни города. Как предупредили организаторы, во время фестиваля гостей и участников будут ожидать различные сюрпризы. Изюминой художественной акции станет то, что посетители и гости смогут по желанию получить собственный шарж.