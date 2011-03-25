В Москве умерла последняя близкая родственница Ленина
20:45, 25 марта 2011Разное
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Ольге Ульяновой было 89 лет
Племянница Владимира Ленина Ольга Дмитриевна Ульянова скончалась в пятницу в Москве.
Она была дочерью младшего брата Ленина - Дмитрия (1874-1943) - и последним прямым потомком семьи Ульяновых.
Ольга Ульянова родилась 4 марта 1922 года. Окончила химический факультет МГУ. Защитила кандидатскую диссертацию, стала доцентом университета.
Ольга Ульянова была членом Союза журналистов. Опубликовала несколько книг и более 150 статей о Ленине, о семье Ульяновых. Была удостоена ряда наград.
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