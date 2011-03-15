Тимошенко и следователь подписались под заявлением (фото)

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО подала заявление на имя Генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ, требуя расследования фактов фальсификации правительством экономических показателей.

«Я передала это заявление, но написала ее прямо на генерального прокурора, а не на следователя, потому что следователи, к сожалению, – заложники сегодняшнего, в том числе незаконного, нечестного, поведения самого генерального прокурора», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.