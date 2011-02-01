Янукович демонстрирует миру торжество нашей порнократии

Янукович призвал иностранных инвесторов приезжать в Украину весной, когда женщины раздеваются...

Очевидно, в переводе на язык нашей "политэлиты", это должно означать: "Пацаны, приезжайте, мы вам таких тёлок поставим – зашибись!"

"Гвозди бы делать из этих людей" – они ничему не учатся. Хоть кто-то из Администрации президента должен был бы рассказать Януковичу, что его конкурентка Тимошенко похоронила себя в глазах Европы как политик, когда во время "газовой войны" 2009-го публично ринулась на шею Тополанеку в стиле "мягкого порно": именно после того эпизода, транслируемого по всем основным телеканалам ЕС, Запад окончательно перестал воспринимать ее всерьез.

А теперь Янукович наступает на те же грабли – с детским бесстыдством демонстрирует миру торжество нашей ПОРНОКРАТИИ, приглашая в страну, как в сауну с шлюхами.

Боюсь, эта горемычная совковая "элита" искренне не понимает, что международный саммит – это не "сходняк" "новых русских". И что в приличном обществе вообще не принято хвастаться ценностями "пацанов на районе", как то дорогие "прикиды", "тачки", "тёлки", "корпоратив" с Киркоровым-Пугачевой и вершина грез бедного детства – президентский вертолет... Не уверена, что они способны научиться хотя бы не выставлять гордо свое грязное белье всем на глаза, - их аномальная жизненная школа утвердила их в уверенности, что это, напротив, "очень крутое белье", и потому этими "граблями" их ударят в лоб еще не раз.

Оксана Забужко