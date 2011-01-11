В горах Австрии пропал гражданин Украины

6 января с.г. во время отдыха в городе Мариатал (Федеральная земля Тироль, Австрия) пропал гражданин Украины.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ, по данным Посольства, упомянутый гражданин решил самостоятельно совершить экскурсию в горы и не вернулся в гостиницу. 7 января с.г. спасательными службами Австрии начались поиски пропавшего гражданина Украины.

“По состоянию на 11 января 2011 года поиски украинского гражданина продолжаются, впрочем осложняются в связи с ухудшением погодных условий. Всего в поисковых работах задействовано около 80 спасателей и вертолеты”, - говорится в сообщении.

Родственники пропавшего гражданина Украины о происшедшем проинформированы.

Дело находится на особом контроле в МИД Украины.