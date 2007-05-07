Если дядя с дядей нежен, мир, ребята, неизбежен

«Президент Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович вышли из Дома с химерами, что напротив Секретариата Президента. По красной дорожке спустились к черному ”мерседесу” премьера. Пожали друг другу руки и поцеловались», - сообщили ленты новостей, рассказывая о том, что Янукович и Ющенко договорились. Все это очень хорошо, ибо поцелуи взрослых дядек – к миру, это я вам точно говорю. И, думаю, каждый, кому удалось хапнуть в своей жизни кусочек социализма, согласится со мной.

Чего хотя бы стоил Леонид Брежнев, смачно лобызавшийся с каждым желающим того же самого лидером. Можно, конечно, смеяться над этим, но в то время на земном шаре царил мир и покой. Были там разные ольстеры с ливанами, но это так, скорее, в качестве исключения. Зато и Югославия спокойно спала, и в Ираке детишки по ночам не вздрагивали, и армянин мирно торговал «апэльсыны» рядом с азербайджанцем, и Бронзовый солдат спокойно себе лежал. А все дело в том, что целовались много.

Один мой знакомый старший лейтенант, мальчик молодой, от нечего делать взял да и выкорчевал у себя в роте дедовщину как явление. Там у него много разных ноу-хау было применено, но главное, наверное, состояло в том, что если кто-то из его солдатушек ссорился (а ссорились во внутренних войсках, сами понимаете, не для того, чтобы носы целыми были), он собирал оппонентов в клубе. После этого каждый из них высказывал друг другу претензии, разбирались, кто прав, кто нет, на словах, конечно. После чего следовало извинение, солдаты просили друг друга прощения. Нет, может, ты еще не прощаешь по-настоящему, но уже говоришь об этом, жмешь руку, обнимаешься с ним, целуешься. И вот результат: у многих из этих солдат на щеках появлялись слезы. Такие же традиции царили в средневековых монастырях.

А помните Путина, который раз и - чмокнул первого попавшегося на его дороге мальчонку в животик. Нам-то, простым смертным, неведомо, что за этим стояло, но в свете сегодняшних событий я невольно думаю, что президент дружеской России отцеловал в тот момент очередной теракт в московском переходе или еще что-то в этом роде.

Целоваться надо! Врачи прописывают поцелуи для улучшения здоровья, а для сегодняшней Украины это просто политическая необходимость. И пусть русскоязычный юго-восточный «чмок» сойдется с западно-украинским «цьомом» на щеках обоих Викторов.

Правда, есть одна небольшая - буквально кофейная - ложечка дегтя в этой огромной цистерне майского меда (пользуясь случаем, передаю привет Виктору Андреевичу!). К сожалению, я вижу, как поднимают головы противники поцелуев, которыми обмениваются Ющенко и Янукович. Это, прежде всего, представители различной политической мелочи, которая со своим рейтингом сможет пройти разве что в парламент славного, но далекого города Бобруйска. Дело в том, что все в Украине идет к двухпартийной системе. И скоро, по большому счету, в политикуме останется только две партии – оранжевые и бело-голубые. При этом кто будет составлять костяк первых – нашеукраинцы или бютовцы – значения не имеет, ровно как не имеет то, растворятся ли в ПРУ красные и малиновые. Коалиция и оппозиция, карлисты и христиносы, белая и красная розы, консерваторы и либералы, демократы и республиканцы, арабы и евреи, ян-инь, в конце концов. Все устроено так.

Кстати-то, когда Леонид Ильич Брежнев раздаривал свои фирменные поцелуи направо и налево, существовал двухполярный мир. Собственно, поцелуями он его, похоже, и создавал. И каждая банановая страна во всем мире должна была определиться, чьими сукиными детьми считать себя: нашими или коммунистическими. Теперь же в Украине каждая банановая партия также будет поставлена перед подобным выбором: быть бело-голубыми или оранжевыми. Сегодня оба Виктора станут владельцами электората, отдававшего свои души разного рода политическому недоразумению вроде ПСПУ, Партии Зеленых, "Вече", «Мы» и другим. Вот почему премьер и президент так счастливы. Скажите, как же им не лобызаться? Тем более для поцелуя нужны только двое. Они у нас есть: это два Виктора.

Андрей Каменский