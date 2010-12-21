Пресс-конференция "Зимние праздники. Традиции: от прошлого к настоящему"

24 декабря в 10.30 в информационном агентстве УНИАН (Киев, Крещатик, 4) состоится пресс-конференция на тему "Зимние праздники. Традиции: от прошлого к настоящему".

Что известно о традициях и обрядах во времена зимних праздников? Почему важно возрождать культурное достояние украинского народа? Соблюдение традиций: мода или культурное возрождение? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции: директор музея Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара» Петр ГОНЧАР; ведущий научный сотрудник отдела культуры Национального научно-исследовательского института украиноведения Валентина БОРИСЕНКО; директор Центра культуры и истории «Парк Киевская Русь» Людмила НОВИЦКАЯ; директор ООО «Динай Тур» Андрей НАЙДЕК. Также ожидаются представители Министерства культуры Украины.

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Контактное лицо - Наталия РОЕНКО