Экс-глава МВД Молдовы получил серьезные травмы в ДТП

Бывший посол Молдовы в России, экс-глава МВД страны и бывший первый заместитель председателя парламента, а ныне председатель партии "Единая Молдавия" Владимир Цуркан получил серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Министерстве внутренних дел Молдовы, ДТП произошло возле населенного пункта Пеления на трассе Дондушень-Дрокия-Пеления.

Водитель Mitsubishi Lancer, в котором ехал В.Цуркан, был ослеплен фарами встречной машины, в результате автомобиль вылетел на встречную полосу и перевернулся. В.Цуркан с различными травмами был доставлен в Кишиневскую больницу скорой медицинской помощи, в отделение травматологии.