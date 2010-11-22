Экс-глава МВД Молдовы получил серьезные травмы в ДТП
01:06, 22 ноября 2010Разное
1130 0
Мицубиси вылетел на встречную полосу
Бывший посол Молдовы в России, экс-глава МВД страны и бывший первый заместитель председателя парламента, а ныне председатель партии "Единая Молдавия" Владимир Цуркан получил серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии.
Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Министерстве внутренних дел Молдовы, ДТП произошло возле населенного пункта Пеления на трассе Дондушень-Дрокия-Пеления.
Водитель Mitsubishi Lancer, в котором ехал В.Цуркан, был ослеплен фарами встречной машины, в результате автомобиль вылетел на встречную полосу и перевернулся. В.Цуркан с различными травмами был доставлен в Кишиневскую больницу скорой медицинской помощи, в отделение травматологии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter