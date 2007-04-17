Грузовик буквально смял маршрутку: погибли 12 человек
15:21, 17 апреля 2007Разное
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Водитель "Рено" заснул за рулем
Сегодня в 13.10 в Хмельницкой области вследствие ДТП погибли 12 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на 202-м км автотрассы Стрый-Кировоград-Знаменка водитель грузового автомобиля "Рено" заснул за рулем, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес".
От мощного удара микроавтобус смяло, а водитель и 11 пассажиров, которые в нем находились, от полученных травм погибли на месте происшествия.
Водитель "Рено" получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу.
Выясняются личности погибших и обстоятельства трагедии.
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