Харьковских школьников задержали в Чехии

В Чехии задержан экскурсионный автобус, которым путешествовала группа харьковских школьников (20 человек).

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на заместителя главы МИД Украины Руслана ДЕМЧЕНКО.

“Основанием для задержания автобуса стало подозрение в том, что он в свое время был похищен на территории Польши. Автобус принадлежит ЧП "Шитев С.С", который по договору аренды передал его в пользование украинской туристической фирме „Сант Валентин”, - сказал заместитель министра.

По его словам, МИД оперативно вмешался в это дело, и для группы украинских детей был арендован дополнительный автобус, на котором они беспрепятственно продолжили экскурсионное путешествие в г. Острава (Чехия).

"С руководством обслуживающей туристической компании договорено о направлении нового автобуса, который заберет украинских школьников из Чехии и доставит в Украину", - отметил Р. ДЕМЧЕНКО.

Также он добавил, что задействованным заграничным дипломатическим учреждениям Украины поручено всячески способствовать харьковским школьникам "в осуществлении их туристической поездки".

МИД продолжает держать это дело на контроле до возвращения школьников на Родину, сообщает Департамент информационной политики ведомства.