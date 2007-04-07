Прибытие Благодатного огня задерживается

Церемония передачи Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Благодатного огня представителям церквей перенесена уже на 23.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Церемония перенесена из-за задержки официальной делегации Украины, которая должна привезти из Иерусалима Благодатный огонь, добавили в пресс-службе.

В.ЮЩЕНКО сегодня о 23.00 в Национальном заповеднике «София Киевская» встретит украинскую делегацию, везущую Благодатный огонь из Иерусалима, и передаст святыню представителям церквей.