Прибытие Благодатного огня задерживается
20:44, 07 апреля 2007Разное
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Церемония перенесена на 23.00
Церемония передачи Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Благодатного огня представителям церквей перенесена уже на 23.00.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Церемония перенесена из-за задержки официальной делегации Украины, которая должна привезти из Иерусалима Благодатный огонь, добавили в пресс-службе.
В.ЮЩЕНКО сегодня о 23.00 в Национальном заповеднике «София Киевская» встретит украинскую делегацию, везущую Благодатный огонь из Иерусалима, и передаст святыню представителям церквей.
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