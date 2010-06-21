Партия "Еврозабота" сменила название на "Казацкую славу"
23:12, 21 июня 2010Разное
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Минюст внес изменения в Реестр
Политическая партия «Еврозабота» направила в Министерство юстиции официальное сообщение об изменении партийного названия.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, решением первого съезда политической партии «Еврозабота» от 28 февраля 2010 года название партии изменено на «Казацкая слава».
Министерство юстиции приняло к сведению информацию об изменении названия организации и внесло изменения в Реестр политических партий Украины.
После изменения названия партию продолжает возглавлять Станислав СЕЛИВАНОВ.
Партия «Еврозабота» была зарегистрирована Министерством юстиции 29 ноября 2006 года и внесена в Реестр политических партий под № 133.
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