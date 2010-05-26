Мужчина утонул в цистерне с брагой

11:25, 26 мая 2010
Разное
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Покойнику было 63 года

В Бродовском районе Львовской области 63-летний мужчина утонул в цистерне с брагой.

Об этом сообщил УНИАН источник в Бродовском райотделе милиции ГУ МВД Украины во Львовской области.

Несчастный случай произошел 25 мая в селе Пониковица Бродовского района. Мужчина утонул в цистерне емкостью около 4 тонн, которая стояла во дворе одного из крестьян.

 

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