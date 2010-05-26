В Бродовском районе Львовской области 63-летний мужчина утонул в цистерне с брагой.

Об этом сообщил УНИАН источник в Бродовском райотделе милиции ГУ МВД Украины во Львовской области.

Несчастный случай произошел 25 мая в селе Пониковица Бродовского района. Мужчина утонул в цистерне емкостью около 4 тонн, которая стояла во дворе одного из крестьян.