Мужчина утонул в цистерне с брагой
11:25, 26 мая 2010Разное
3152 0
Покойнику было 63 года
В Бродовском районе Львовской области 63-летний мужчина утонул в цистерне с брагой.
Об этом сообщил УНИАН источник в Бродовском райотделе милиции ГУ МВД Украины во Львовской области.
Несчастный случай произошел 25 мая в селе Пониковица Бродовского района. Мужчина утонул в цистерне емкостью около 4 тонн, которая стояла во дворе одного из крестьян.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter