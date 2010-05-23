Во Львовской области молнией убило женщину

Во Львовской области во время грозы от удара молнии погибла 25-летняя женщина в селе Заднистряны Самбирского района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Самбирском райотделе внутренних дел.

Согласно сообщению, информация о несчастном случае поступила на пульт “102” с с.Заднистряны, где во время грозы молния смертельно поразила 25-летнюю местную жительницу.