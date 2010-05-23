Во Львовской области молнией убило женщину
17:08, 23 мая 2010Разное
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Трагедия в селе Заднистряны
Во Львовской области во время грозы от удара молнии погибла 25-летняя женщина в селе Заднистряны Самбирского района.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Самбирском райотделе внутренних дел.
Согласно сообщению, информация о несчастном случае поступила на пульт “102” с с.Заднистряны, где во время грозы молния смертельно поразила 25-летнюю местную жительницу.
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